Comme tout le monde le sait, Paula Badosa et Aryna Sabalenka sont de vraies amies.

Comme l’Espagnole l’a précisé en confé­rence de presse, elle a été là pour son amie et elles ont beau­coup parlé ensemble depuis le décès brutal de son compa­gnon. Paula a aussi précisé qu’elle ne dirait rien de la teneur de leurs échanges.

Concernant ce match, elle est un peu dans le flou et il est clair qu’elle aurait préféré une autre confrontation.

« Je ne sais pas vrai­ment quoi dire. C’est l’une de mes meilleures amies. Bien sûr, je sais ce qu’elle vit. Honnêtement, cela n’a pas été facile pour moi non plus. Je ne sais vrai­ment pas quoi dire, honnê­te­ment. C’est une femme forte. Je pense qu’elle trou­vera le pouvoir quelque part. J’espère que ce sera une bataille, un bon match, et nous verrons bien. »