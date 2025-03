On le sait depuis le début du conflit, Koystuk n’a pas hésité à faire savoir ce qu’elle pensait des joueuses russes sur le circuit.

Plus « dure » qu’Elina Svitoina, Marta ne rate pas une occa­sion pour rappeler la situa­tion de son pays et notam­ment quand elle a un duel contre une joueuse russe.

Marta Kostyuk just hit an unde­rarm serve ace on match point against Blinkova in Miami



What a way to finish 😂

