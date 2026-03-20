Iga Swiatek est tombée dès son entrée en lice au deuxième tour du WTA 1000 de Miami, face à sa compatriote Magda Linette (50e mondiale) : 1–6, 7–5, 6–3.
Les deux joueuses polonaises s’étaient affrontées qu’une seule sur le circuit, en 2023 à Pékin, et Swiatek s’était imposée 6–1, 6–1.
Magda Linette after beating Iga Swiatek in Miami— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 20, 2026
“You had lost 3 straight sets to her 6−1… then you turned things around. How did you do it tonight?”
Magda : “After I won that game in the first set, I was like, ‘Ok at least I’m close to the last score so it can’t be any worse… pic.twitter.com/chfyTggshT
« Après avoir remporté un jeu dans le premier set, je me suis dit : ‘Bon, au moins, je ne pourrai pas faire pire que la dernière fois.’ Je sentais juste que je faisais beaucoup de bonnes choses. Elle jouait tout simplement beaucoup mieux que moi. J’attendais juste une occasion où je pourrais peut‐être me montrer un peu plus agressive, marquer un point ici et là et la mettre en difficulté. J’ai eu un peu de chance, j’ai bien joué aux moments clés et j’ai réussi à renverser la situation », a raconté Linette lors de l’interview sur le court après sa victoire en trois sets.
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 13:57