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Magda Linette, tombeuse d’Iga Swiatek : « Après avoir remporté un jeu dans le premier set, je me suis dit : ‘Bon, au moins, je ne pourrai pas faire pire que la dernière fois’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Iga Swiatek est tombée dès son entrée en lice au deuxième tour du WTA 1000 de Miami, face à sa compa­triote Magda Linette (50e mondiale) : 1–6, 7–5, 6–3.

Les deux joueuses polo­naises s’étaient affron­tées qu’une seule sur le circuit, en 2023 à Pékin, et Swiatek s’était imposée 6–1, 6–1.

« Après avoir remporté un jeu dans le premier set, je me suis dit : ‘Bon, au moins, je ne pourrai pas faire pire que la dernière fois.’ Je sentais juste que je faisais beau­coup de bonnes choses. Elle jouait tout simple­ment beau­coup mieux que moi. J’attendais juste une occa­sion où je pour­rais peut‐être me montrer un peu plus agres­sive, marquer un point ici et là et la mettre en diffi­culté. J’ai eu un peu de chance, j’ai bien joué aux moments clés et j’ai réussi à renverser la situa­tion », a raconté Linette lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire en trois sets. 

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 13:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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