Iga Swiatek est tombée dès son entrée en lice au deuxième tour du WTA 1000 de Miami, face à sa compa­triote Magda Linette (50e mondiale) : 1–6, 7–5, 6–3.

Les deux joueuses polo­naises s’étaient affron­tées qu’une seule sur le circuit, en 2023 à Pékin, et Swiatek s’était imposée 6–1, 6–1.

Magda Linette after beating Iga Swiatek in Miami



“You had lost 3 straight sets to her 6−1… then you turned things around. How did you do it tonight?”



Magda : “After I won that game in the first set, I was like, ‘Ok at least I’m close to the last score so it can’t be any worse… pic.twitter.com/chfyTggshT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 20, 2026

« Après avoir remporté un jeu dans le premier set, je me suis dit : ‘Bon, au moins, je ne pourrai pas faire pire que la dernière fois.’ Je sentais juste que je faisais beau­coup de bonnes choses. Elle jouait tout simple­ment beau­coup mieux que moi. J’attendais juste une occa­sion où je pour­rais peut‐être me montrer un peu plus agres­sive, marquer un point ici et là et la mettre en diffi­culté. J’ai eu un peu de chance, j’ai bien joué aux moments clés et j’ai réussi à renverser la situa­tion », a raconté Linette lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire en trois sets.