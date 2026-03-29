Consultante pour Sky Sports et spectatrice attentive de la finale du WTA 1000 de Miami entre Aryna Sabalenka et Coco Gauff, finale remportée par la première, Marion Bartoli a notamment été séduite par la prestation de l’Américaine, malgré sa défaite.
« Elle a manqué de peu la victoire, mais la façon dont elle a réussi à renverser la situation au deuxième set pour remporter une manche était incroyable. Aryna a totalement dominé le premier set, remportant presque tous les points. Elle a fait preuve d’une mentalité et d’un cœur incroyables, et c’est pour cela qu’elle a déjà remporté quatre tournois du Grand Chelem. C’est une adversaire coriace, grâce à son cœur, à sa combativité et à son revers. J’ai beaucoup aimé qu’elle utilise autant son service slicé aujourd’hui (samedi). C’est une tactique qu’elle devrait également employer sur terre battue. Elle est la tenante du titre à Roland‐Garros, mais elle peut profiter de cette victoire pour prendre de l’élan, et la façon dont elle a su garder son service et son coup droit aujourd’hui est un point positif qu’elle peut retenir. »
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 16:16