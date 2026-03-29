Consultante pour Sky Sports et spec­ta­trice atten­tive de la finale du WTA 1000 de Miami entre Aryna Sabalenka et Coco Gauff, finale remportée par la première, Marion Bartoli a notam­ment été séduite par la pres­ta­tion de l’Américaine, malgré sa défaite.

« Elle a manqué de peu la victoire, mais la façon dont elle a réussi à renverser la situa­tion au deuxième set pour remporter une manche était incroyable. Aryna a tota­le­ment dominé le premier set, rempor­tant presque tous les points. Elle a fait preuve d’une menta­lité et d’un cœur incroyables, et c’est pour cela qu’elle a déjà remporté quatre tour­nois du Grand Chelem. C’est une adver­saire coriace, grâce à son cœur, à sa comba­ti­vité et à son revers. J’ai beau­coup aimé qu’elle utilise autant son service slicé aujourd’hui (samedi). C’est une tactique qu’elle devrait égale­ment employer sur terre battue. Elle est la tenante du titre à Roland‐Garros, mais elle peut profiter de cette victoire pour prendre de l’élan, et la façon dont elle a su garder son service et son coup droit aujourd’hui est un point positif qu’elle peut retenir. »