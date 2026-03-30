En finale du WTA 1000, Coco Gauff s’est inclinée en trois sets face à la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka (6−2, 4–6, 6–3).

Malgré la défaite, Marion Bartoli, consul­tante pour Sky Sports, estime que l’Américaine peut tirer de nombreux ensei­gne­ments posi­tifs de cette rencontre.

« Elle a manqué de peu la victoire, mais la façon dont elle a réussi à trouver le moyen de remporter le deuxième set était incroyable. Aryna a tota­le­ment dominé le premier set. Coco a fait preuve d’une menta­lité et d’un cœur incroyables, et c’est pour­quoi elle a déjà remporté deux tour­nois du Grand Chelem. Parce qu’elle est une adver­saire coriace, avec son cœur, sa comba­ti­vité et son revers. J’ai adoré le fait qu’elle ait beau­coup utilisé son service slicé. C’est une tech­nique qu’elle devrait égale­ment utiliser sur terre battue. Elle est la tenante du titre à Roland‐Garros, mais elle peut créer une dyna­mique pour y parvenir, et la façon dont elle a su tenir ce service et ce coup droit est un point positif dont elle peut tirer parti », a analysé la lauréate de Wimbledon 2013 dans des propos relayés par Tennis365.