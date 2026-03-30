En finale du WTA 1000, Coco Gauff s’est inclinée en trois sets face à la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka (6−2, 4–6, 6–3).
Malgré la défaite, Marion Bartoli, consultante pour Sky Sports, estime que l’Américaine peut tirer de nombreux enseignements positifs de cette rencontre.
« Elle a manqué de peu la victoire, mais la façon dont elle a réussi à trouver le moyen de remporter le deuxième set était incroyable. Aryna a totalement dominé le premier set. Coco a fait preuve d’une mentalité et d’un cœur incroyables, et c’est pourquoi elle a déjà remporté deux tournois du Grand Chelem. Parce qu’elle est une adversaire coriace, avec son cœur, sa combativité et son revers. J’ai adoré le fait qu’elle ait beaucoup utilisé son service slicé. C’est une technique qu’elle devrait également utiliser sur terre battue. Elle est la tenante du titre à Roland‐Garros, mais elle peut créer une dynamique pour y parvenir, et la façon dont elle a su tenir ce service et ce coup droit est un point positif dont elle peut tirer parti », a analysé la lauréate de Wimbledon 2013 dans des propos relayés par Tennis365.
Publié le lundi 30 mars 2026 à 14:55