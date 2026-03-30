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Marion Bartoli sur Gauff, battue en finale par Sabalenka : « Coco a montré pour­quoi elle a déjà remporté deux tour­nois du Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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En finale du WTA 1000, Coco Gauff s’est inclinée en trois sets face à la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka (6−2, 4–6, 6–3).

Malgré la défaite, Marion Bartoli, consul­tante pour Sky Sports, estime que l’Américaine peut tirer de nombreux ensei­gne­ments posi­tifs de cette rencontre.

« Elle a manqué de peu la victoire, mais la façon dont elle a réussi à trouver le moyen de remporter le deuxième set était incroyable. Aryna a tota­le­ment dominé le premier set. Coco a fait preuve d’une menta­lité et d’un cœur incroyables, et c’est pour­quoi elle a déjà remporté deux tour­nois du Grand Chelem. Parce qu’elle est une adver­saire coriace, avec son cœur, sa comba­ti­vité et son revers. J’ai adoré le fait qu’elle ait beau­coup utilisé son service slicé. C’est une tech­nique qu’elle devrait égale­ment utiliser sur terre battue. Elle est la tenante du titre à Roland‐Garros, mais elle peut créer une dyna­mique pour y parvenir, et la façon dont elle a su tenir ce service et ce coup droit est un point positif dont elle peut tirer parti », a analysé la lauréate de Wimbledon 2013 dans des propos relayés par Tennis365.

Publié le lundi 30 mars 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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