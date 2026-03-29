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Martina Navratilova adoube Aryna Sabalenka : « Elle a accompli quelque chose de très rare »

Par
Thomas S
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Lauréate du fameux « Sunshine Double » suite à sa victoire en finale contre Coco Gauff sur le WTA 1000 de Miami, deux semaines après son sacre contre Elena Rybakina à Indian Wells, Aryna Sabalenka est devenue la cinquième joueuse de l’his­toire à accom­plir cet exploit, après Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka et Iga Swiatek.

Une perfor­mance rare que la légende Martina Navratilova a tenu à mettre en valeur sur le plateau de Tennis Channel.

« Sabalenka a une puis­sance de frappe incroyable, elle ne cesse de vous mettre la pres­sion, et elle montre à quel point elle est une cham­pionne. Remporter ces deux tour­nois [Indian Wells et Miami] coup sur coup, alors qu’ils durent deux semaines chacun, c’est un exploit vrai­ment, vrai­ment diffi­cile. Sabalenka a donc pris une longueur d’avance sur le reste du peloton, elle a accompli quelque chose de très rare, et il y a une raison à cela : elle est numéro une mondiale. On se souviendra proba­ble­ment de ce match comme celui où elle a vrai­ment marqué la saison de son empreinte, mais bravo aux deux joueuses. »

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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