Lauréate du fameux « Sunshine Double » suite à sa victoire en finale contre Coco Gauff sur le WTA 1000 de Miami, deux semaines après son sacre contre Elena Rybakina à Indian Wells, Aryna Sabalenka est devenue la cinquième joueuse de l’his­toire à accom­plir cet exploit, après Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka et Iga Swiatek.

Une perfor­mance rare que la légende Martina Navratilova a tenu à mettre en valeur sur le plateau de Tennis Channel.

« Sabalenka a une puis­sance de frappe incroyable, elle ne cesse de vous mettre la pres­sion, et elle montre à quel point elle est une cham­pionne. Remporter ces deux tour­nois [Indian Wells et Miami] coup sur coup, alors qu’ils durent deux semaines chacun, c’est un exploit vrai­ment, vrai­ment diffi­cile. Sabalenka a donc pris une longueur d’avance sur le reste du peloton, elle a accompli quelque chose de très rare, et il y a une raison à cela : elle est numéro une mondiale. On se souviendra proba­ble­ment de ce match comme celui où elle a vrai­ment marqué la saison de son empreinte, mais bravo aux deux joueuses. »