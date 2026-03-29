Lauréate du fameux « Sunshine Double » suite à sa victoire en finale contre Coco Gauff sur le WTA 1000 de Miami, deux semaines après son sacre contre Elena Rybakina à Indian Wells, Aryna Sabalenka est devenue la cinquième joueuse de l’histoire à accomplir cet exploit, après Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka et Iga Swiatek.
Une performance rare que la légende Martina Navratilova a tenu à mettre en valeur sur le plateau de Tennis Channel.
« Sabalenka a une puissance de frappe incroyable, elle ne cesse de vous mettre la pression, et elle montre à quel point elle est une championne. Remporter ces deux tournois [Indian Wells et Miami] coup sur coup, alors qu’ils durent deux semaines chacun, c’est un exploit vraiment, vraiment difficile. Sabalenka a donc pris une longueur d’avance sur le reste du peloton, elle a accompli quelque chose de très rare, et il y a une raison à cela : elle est numéro une mondiale. On se souviendra probablement de ce match comme celui où elle a vraiment marqué la saison de son empreinte, mais bravo aux deux joueuses. »
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 18:40