La joueuse belge qui réalise un bon début de saison va affronter Naomi Osaka et elle ne veut pas partir battue d’avance : « Ce sera un match inté­res­sant. Je la connais bien. Je sais qu’elle est en forme et qu’elle enchaîne les victoires. En Grand Chelem, elle s’est montrée intrai­table. Ce n’est pas que Barty n’est pas une vraie N.1, mais Osaka a été au‐dessus du lot à l’heure actuelle. C’est quel­qu’un qui sert très bien et qui, surtout, est très solide. Je ne pourrai pas lui donner la moindre balle courte, sans quoi je serai en grande diffi­culté. Elle est très agres­sive et ne demande qu’à pouvoir rentrer dans le terrain. »