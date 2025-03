La joueuse russe vient de réaliser un double de fou en gagnant Dubai pour enchainer sur Indian Wells. On aurait pu penser qu’elle allait prendre un peu de repos mais ce ne sera pas le cas puis­qu’elle n’a pas perdu de temps après son titre pour filer à Miami. Il faut dire que le succès face à Sabalenka, est une preuve qu’elle a passé un vrai cap comme elle l’af­firme avec confiance.

« Maintenant, je suis confiante et je peux essayer de gagner des matches vrai­ment impor­tants contre de grands joueurs. Avant, j’en­trais sur le terrain et j’es­sayais de gagner le plus de matchs possible, parce que je n’avais rien à perdre. Maintenant, quand je joue contre les meilleurs, je sens que je peux les battre. Maintenant, je crois que je peux y arriver. C’était aussi la clé de la finale »