La grande révé­la­tion du WTA 1000 de Miami se nomme Alexandra Eala.

140e mondiale avant le début du tournoi, la jeune philip­pine de 19 ans vient de battre trois lauréate en Grand Chelem : Jelena Ostapenko, Madison Keys et Iga Swiatek ce mercredi (6−2, 7–5, en 1h41 de jeu) pour se quali­fier dans le dernier carré en Floride.

Membre de la Rafa Nadal Academy depuis six ans, Alexandra Eala a réalisé cet exploit sous les yeux de Toni Nadal, présent dans sa box à Miami. Elle a même reçu un message de féli­ci­ta­tions de Rafa en personne.

👏🏻 We are extre­mely proud of you, Alex. What an incre­dible tour­na­ment ! Let’s keep drea­ming ! 💪🏼 https://t.co/OlQXYRjO4f

« Nous sommes extrê­me­ment fiers de toi, Alex. Quel tournoi incroyable ! Continuons à rêver ! », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros.

In 2023 Alexandra Eala graduated from The Rafa Nadal Academy and had her picture taken next to Rafa and Iga.



2 years later she’s playing Iga Swiatek at the Miami Open in the biggest match of her life.



Love this. pic.twitter.com/F18uosWr3Z