Naomi Osaka is back ! Plus d’un mois après son sacre à l’Open d’Australie, son quatrième Grand Chelem en carrière, la Japonaise est de retour sur le circuit à l’oc­ca­sion du WTA 1000 de Miami sur lequel elle est tête de série numéro 2 et grande favo­rite. Va‐t‐elle confirmer alors qu’elle a souvent plus de mal sur les plus petits tour­nois, en plus de la situa­tion liée à la pandémie ? Début de réponse ce mercredi alors qu’elle affron­tera l’Australienne Tomljanovic dès son entrée en lice. En atten­dant, elle s’est confiée lors du média day et affirme qu’elle se met beau­coup moins de pres­sion qu’au­pa­ra­vant, notam­ment vis‐à‐vis de son Team.

« J’ai changé ma façon d’aborder chaque tournoi. Ce qui génère le plus de stress pour moi est de déce­voir mon équipe. Avant, je voyais chaque défaite comme une trahison envers mon équipe, je pensais que je les déce­vais en échouant. J’ai beau­coup échangé sur ce sujet et main­te­nant je comprends que l’es­sen­tiel est de mettre tous les efforts possibles sur le court, de laisser le senti­ment que vous avez tout donné. C’est en ne faisant pas ces efforts que vous pouvez vrai­ment déce­voir votre équipe, mais pas en perdant un jeu. Je suppose que je ne suis pas parfaite et je sais que tu ne peux pas toujours gagner. »