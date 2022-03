Après sa victoire au 1er tour à Miami contre Astra Sharma (96e), Naomi Osaka s’est exprimée sur le départ à la retraite inat­tendu d’Ashleigh Barty. La Japonaise envie­rait presque la future ex‐numéro 1 mondiale, qu’elle respecte énormément.

« Lorsque j’ai appris la nouvelle de la retraite de Barty, j’ai été très attristée. Je ne peux pas dire que nous sommes amies, je dirais plutôt que nous sommes des connais­sances, mais je l’ad­mire telle­ment pour tout ce qu’elle a fait et pour sa gentillesse. Je voulais lui ressem­bler un peu plus et ressentir ce qu’elle ressent aujourd’hui : elle a tout laissé sur le terrain et ne regrette rien », a féli­cité Naomi qui affron­tera Angélique Kerber au prochain tour.