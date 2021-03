Un seul être vous manque et tout est dépeuplé disait Lamartine. Pour Osaka, c’est plutôt : « Sans ma mère, c’est pas pareil ».

Heureusement, sa maman est de retour dans les tribunes de Miami et Naomi s’est empressée d’ex­pli­quer que cela chan­geait forcé­ment sa vie, et surtout le plaisir qu’elle avait à être perfor­mante devant elle sur un court. « Savoir que ma mère est présente, qu’elle me regarde est très récon­for­tant et inspi­rant car je ne l’ai pas vu dans cette situa­tion depuis l’Open d’Australie 2020, elle est enfin de retour. Mon père s’in­quiète aussi de mes perfor­mances mais il ne parvient pas à rester dans les gradins, c’est trop stres­sant pour lui. Revoir ma maman ici est donc incroyable et c’est bien sur une source de moti­va­tion pour bien faire d’au­tant que je n’ai pas eu pour l’ins­tant de gros résul­tats à Miami »