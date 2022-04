Qualifiée pour la finale où elle affron­tera Iga Swiatek, Naomi Osaka a l’art du contre pied que ce soit sur le court comme en confé­rence. Alors qu’il semble assez logique de parler de come‐back, la Japonaise ne voit les choses de la même façon que les médias.

« Les gens me disent, tu es de retour, et des trucs comme ça. Mais pour être honnête, je n’ai pas l’im­pres­sion d’être partie. J’ai toujours été une joueuse de tennis. Je n’ai tout simple­ment pas joué autant de matchs que par le passé. Il y a eu des situa­tions où j’ai perdu tôt égale­ment. De plus, malgré des contre‐performances, j’ai aussi gagné quelques duels »