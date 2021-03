Qualifiée pour les quarts de finale en Floride où elle affron­tera Maria Sakkari, Naomi Osaka était satis­faite de sa perfor­mance globale sur le tournoi. Interrogée sur la possi­bi­lité de rede­venir numéro 1 mondial, la Japonaise est tout sauf obsédée.

« Je ne dirais pas que la place de numéro 1 est quelque chose comme ‘j’y suis déjà allée’. Je comprends à quel point c’est impor­tant et l’hon­neur que cela signi­fie­rait d’être à nouveau numéro 1, mais j’ai appris que ma tête ne fonc­tionne pas correc­te­ment si je commence à penser à « ce qui pour­rait être », donc la seule chose sur laquelle je me concentre en ce moment est le tournoi, et qu’à chaque tour je fais face à une adver­saire très coriace. Je prends match par match, et c’est quelque chose qui, je l’es­père, me mènera à la finale ou à la victoire, sachant que si vous gagnez beau­coup d’évè­ne­ments, vous aurez l’op­por­tu­nité d’être à cette place. Je ne consi­dère tout simple­ment pas cela comme un objectif aujourd’hui. »