Le tournoi de Miami à peine commencé, la numéro 1 mondial Ashleigh Barty annon­çait de son côté, à la surprise géné­rale, la fin de sa carrière, à seule­ment 25 ans.

Une dizaine de jours plus tard, Iga Swiatek, qui va succéder à l’Australienne sur le trône, assume plei­ne­ment son nouveau statut. Elle n’a pas tremblé durant cette passa­tion inat­tendue, et surtout, elle prendra la couronne avec au minimum deux titres de suite à Doha et à Indian Wells, ainsi qu’une finale à Miami. Et peut‐être même un triplé couplé de 17 victoires consécutives.

Mais pour valider cette perfor­mance phéno­mé­nale, il faut battre Naomi Osaka. La reve­nante. Celle qui n’a plus disputé de finale depuis 13 mois et l’Open d’Australie 2021. Le tennis féminin a besoin d’une star comme Osaka au top. Aidée par une psycho­logue, elle semble aller mieux au niveau mental. Et elle a retrouvé ce qui faisait sa force : un service dévas­ta­teur et un puis­sant coup droit.

En face, Swiatek risque de la gêner en propo­sant un peu plus de variétés. La Polonaise, qui reste sur 18 sets remportés de suite, paraît aussi impre­nable en finale (elle a gagné les 5 dernières très large­ment). Mais qui de mieux que Naomi Osaka pour la défier dans ce genre d’événement ?

Elles se sont affron­tées une fois, en huitièmes à Toronto. Osaka avait gagné 7–6(4), 6–4. Les choses ont bien changé depuis.

Quoi qu’il en soit, cette finale fait saliver, d’au­tant qu’elle arrive dans un moment idoine.