Alors qu’elle affiche toujours un niveau de jeu très inté­res­sant et qu’elle fait preuve de régu­la­rité lorsque son corps la laisse tran­quille, Paula Badosa a encore été stoppée par sa bles­sure au dos. Après avoir déclaré forfait pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Miami, où elle devait affronter la jeune Philippine Alexandra Eala, l’Espagnole a exprimé sa peine dans sa story Instagram.

« Comme vous le savez, j’ai dû me retirer des prochains tour­nois. C’est très triste et diffi­cile de composer avec la douleur… S’arrêter et revenir à chaque fois. Il est main­te­nant temps de passer à nouveau par le processus de réta­blis­se­ment. J’espère que je serai bientôt de retour. »

Tristes noti­cias 😢😢😢



Paula Badosa anuncia que se bajará también de los próximos torneos por culpa de la espalda.



Paula Badosa anuncia que se bajará también de los próximos torneos por culpa de la espalda.

Ojalá que no sea nada grave y pueda volver lo antes posible.

Encore un gros coup dur pour l’ac­tuelle 11e joueuse mondiale.