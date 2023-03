Si la plupart des joueurs et joueuses origi­naires des États‐Unis sont habi­tués aux ambiances survol­tées des matchs univer­si­taires, il ne faudrait quand même pas tout confondre.

Alors que Frances Tiafoe a proposé qu’un match de tennis profes­sionnel soit vécu comme un simple match de basket, avec des personnes pouvant se déplacer libre­ment en tribune et même s’ex­primer, Jessica Pegula lui a emboîté le pas ce vendredi lors d’une rencontre avec les médias sur le WTA 1000 de Miami.

« J’aime l’idée. Cela ne me dérange pas vrai­ment que les gens soient debout ou parlent. Peut‐être pas en criant. À l’US Open, beau­coup de gens se sont plaints du tapage, mais cela ne me dérange pas tant que ça. Et des gars comme Tiafoe, qui ont telle­ment de person­na­lité et d’énergie, les fans adorent ça. Nous devrions commencer à cher­cher d’autres moyens d’at­teindre la jeune géné­ra­tion. C’est quelque chose qui pour­rait aider le sport. »

À vous de juger…