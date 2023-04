Petra Kvitova est en finale du tournoi de Miami et retrou­vera la Kazakhe, Elena Rybakina, qui tentera de signer le doublé après s’être imposée à Indian Wells.

Avant sa 41e finale en carrière (ce samedi à partir de 21h), la Tchèque a été ques­tionnée sur son opinion après la déci­sion de la LTA qui a fina­le­ment décidé de ne pas inter­dire les achètes russes et biélo­russes sur ses tournois.

Et elle n’a pas mâché ses mots en consi­dé­rant qu’ils ne devraient égale­ment pas pouvoir parti­ciper aux Jeux Olympiques.

« Je suis toujours contre la guerre. Je me préoc­cupe davan­tage du peuple ukrai­nien et de ses joueurs. Je comprends que Wimbledon ait eu du mal l’année dernière à ne pas accorder de points. Je pense que les Russes ne devraient pas non plus être auto­risés à parti­ciper aux Jeux Olympiques. Je suis un peu du côté des Ukrainiens dans tout cela. Je pense que si les Jeux Olympiques existent, c’est parce que nous ne voulons pas de guerre dans le monde. C’est donc ce qui me préoc­cupe. Je suis recon­nais­sante que Wimbledon ne les ait pas accueillis l’année dernière. »