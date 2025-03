Intraitable face à Jessica Pegula ce samedi pour s’of­frir son 19e titre en carrière sur le WTA 1000 de Miami, Aryna Sabalenka a été féli­citée par la légende du coaching, Rick Macci, ancien entraî­neur des soeurs Williams.

Pour Rick, le courage de la numéro 1 mondiale est vrai­ment à saluer.

What I love most about Sabalenka and her game is THE BIG C. Courage. There is a fine line between Courage and Stupidity. But she tries to deal the cards and run the show every match. BANG ! Zero Fear from from Ear to Ear. @SabalenkaAryna