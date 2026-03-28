En finale du WTA 1000 de Miami ce samedi (20h, heure française), Aryna Sabalenka et Coco Gauff vont s’affronter pour la treizième fois, avec un bilan parfaitement équilibré jusqu’à maintenant : six victoires chacune.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a livré une analyse très intéressante avant ce match, qui pourrait permettre à Sabalenka, actuelle numéro 1 mondiale, de réaliser le Sunshine Double (titres consécutifs à Indian Wells et Miami).
« Le public va jouer un rôle, car il y a une Américaine en finale. Ils veulent voir une Américaine gagner à Miami, et les conditions sont plus lentes à Miami qu’à Indian Wells, ce qui favorise Coco. Quand Coco a remporté ses tournois du Grand Chelem, qui a‑t‐elle battu ? Sabalenka à ces deux occasions, à l’US Open 2023 et à Roland‐Garros 2025. Ça va donc être une finale passionnante, et j’aimerais surtout voir Coco réaliser une bonne performance au service. Si elle y parvient, cela pourrait être le catalyseur qui mettra tout en place, car c’est là le grand point d’interrogation. Et nous savons que Sabalenka, en finale, a du mal, elle devient nerveuse, elle se crispe, elle ressent la pression des attentes. Sabalenka est donc favorite, mais elle n’aime pas toujours être favorite en finale. »
Publié le samedi 28 mars 2026 à 12:51