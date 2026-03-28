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Rusedski, avant la finale contre Sabalenka et Gauff : « Quand Coco a remporté ses tour­nois du Grand Chelem, qui a‑t‐elle battu ? »

Par
Baptiste Mulatier
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En finale du WTA 1000 de Miami ce samedi (20h, heure fran­çaise), Aryna Sabalenka et Coco Gauff vont s’af­fronter pour la trei­zième fois, avec un bilan parfai­te­ment équi­libré jusqu’à main­te­nant : six victoires chacune. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a livré une analyse très inté­res­sante avant ce match, qui pour­rait permettre à Sabalenka, actuelle numéro 1 mondiale, de réaliser le Sunshine Double (titres consé­cu­tifs à Indian Wells et Miami).

« Le public va jouer un rôle, car il y a une Américaine en finale. Ils veulent voir une Américaine gagner à Miami, et les condi­tions sont plus lentes à Miami qu’à Indian Wells, ce qui favo­rise Coco. Quand Coco a remporté ses tour­nois du Grand Chelem, qui a‑t‐elle battu ? Sabalenka à ces deux occa­sions, à l’US Open 2023 et à Roland‐Garros 2025. Ça va donc être une finale passion­nante, et j’aimerais surtout voir Coco réaliser une bonne perfor­mance au service. Si elle y parvient, cela pour­rait être le cata­ly­seur qui mettra tout en place, car c’est là le grand point d’interrogation. Et nous savons que Sabalenka, en finale, a du mal, elle devient nerveuse, elle se crispe, elle ressent la pres­sion des attentes. Sabalenka est donc favo­rite, mais elle n’aime pas toujours être favo­rite en finale. » 

Publié le samedi 28 mars 2026 à 12:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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