En finale du WTA 1000 de Miami ce samedi (20h, heure fran­çaise), Aryna Sabalenka et Coco Gauff vont s’af­fronter pour la trei­zième fois, avec un bilan parfai­te­ment équi­libré jusqu’à main­te­nant : six victoires chacune.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a livré une analyse très inté­res­sante avant ce match, qui pour­rait permettre à Sabalenka, actuelle numéro 1 mondiale, de réaliser le Sunshine Double (titres consé­cu­tifs à Indian Wells et Miami).

« Le public va jouer un rôle, car il y a une Américaine en finale. Ils veulent voir une Américaine gagner à Miami, et les condi­tions sont plus lentes à Miami qu’à Indian Wells, ce qui favo­rise Coco. Quand Coco a remporté ses tour­nois du Grand Chelem, qui a‑t‐elle battu ? Sabalenka à ces deux occa­sions, à l’US Open 2023 et à Roland‐Garros 2025. Ça va donc être une finale passion­nante, et j’aimerais surtout voir Coco réaliser une bonne perfor­mance au service. Si elle y parvient, cela pour­rait être le cata­ly­seur qui mettra tout en place, car c’est là le grand point d’interrogation. Et nous savons que Sabalenka, en finale, a du mal, elle devient nerveuse, elle se crispe, elle ressent la pres­sion des attentes. Sabalenka est donc favo­rite, mais elle n’aime pas toujours être favo­rite en finale. »