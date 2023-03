Si Elena Rybakina s’est faci­le­ment quali­fiée pour le dernier carré du WTA 1000 de Miami (6−3, 6–0 face à Trevisan), quelques jours après son sacré à Indian Wells, la joueuse kazakhe a reconnu en confé­rence de presse qu’elle était parti­cu­liè­re­ment fatiguée.

Et alors qu’elle affron­tera Jessica Pegula, ce jeudi pour une place en finale, et qu’elle n’est plus qu’à deux victoires du Sunshine Double (remporter les tour­nois d’Indian Wells et de Miami coup sur coup, ndlr), la tenante du titre à Wimbledon préfère ne même pas y penser.

« Je ne ressens pas de pres­sion par rapport au Sunshine Double car peu de femmes l’ont réalisé et honnê­te­ment, je n’at­tends pas grand‐chose vu mon niveau de fatigue physique et mentale. Il a été impor­tant pour moi de bien servir et d’ob­tenir des points gratuits, et cela me donne confiance de voir que je peux gagner des matches malgré cette fatigue. »