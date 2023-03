« Honnêtement, je n’attends pas grand‐chose vu mon niveau de fatigue physique et mentale », avouait une Elena Rybakina très fati­guée avant sa demi‐finale à Miami contre Jessica Pegula. Pourtant, elle a trouvé les ressources pour s’im­poser (7–6[3], 6–4, en 1h54 de jeu) en ayant eu à cinq reprises un break de retard (trois fois dans le premier set, deux fois dans le deuxième).

Désormais, la 7e joueuse mondiale n’est plus qu’à une victoire du fameux Sunshine Double, qui consiste à remporter les tour­nois d’Indian Wells et de Miami à la suite.

« C’est vrai­ment diffi­cile à cause des condi­tions diffé­rentes au cours des deux semaines. Les matches ont montré que c’était beau­coup plus diffi­cile pour moi ici qu’à Indian Wells. Pour l’ins­tant, il ne s’agit que de la finale. Le Sunshine double est si proche et pour­tant si loin­tain. Je ferai de mon mieux pour obtenir le Sunshine Double. Je ne m’at­ten­dais pas à être en finale ici. Je savais que ce serait très diffi­cile dès le début, dès le premier match, et ça l’a été. Les deux premiers matchs ont été diffi­ciles. J’ai essayé de prendre les matchs les uns après les autres et de me concen­trer sur mon amélio­ra­tion lorsque j’étais au plus bas. Jusqu’à présent, je me suis bien débrouillée », a confié la Kazakhe, qui affron­tera Petra Kvitova ou Sorana Cirstea en finale.