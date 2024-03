Même si elle a accepté sa défaite avec le fair play qu’on lui connait, Elena a tenu à préciser certaines choses concer­nant ses choix tactiques. Elle peut donc nourrir quelques regrets même si Collins était sur un nuage.

« Elle joue de façon très agres­sive. Il faut être réac­tive dès les premiers coups de l’échange. Et donc, il faut être à son meilleur physi­que­ment parlant. Peut‐être que j’au­rais dû prendre un peu plus de risques, notam­ment sur les balles de break. Mais les condi­tions étaient diffi­ciles, notam­ment avec les balles qui gros­sissent très vite et perdent de leur vitesse. Et puis je n’ai pas assez bien servi. En fait, c’est vite devenu très compliqué de jouer face à quel­qu’un qui affiche un tel niveau depuis deux semaines »