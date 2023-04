À l’issue de sa défaite en finale du WTA 1000 de Miami face à Petra Kvitova, Elena Rybakina a déclaré en confé­rence de presse qu’elle regret­tait son début de match et la perte du premier set qui s’est soldé sur le score de 16 points à 14 lors du jeu décisif.

« J’ai eu quelques occa­sions dans le premier set, même si mon départ n’a pas été le meilleur. J’ai commencé un peu lente­ment, il m’a fallu du temps pour m’ha­bi­tuer aux balles de Petra. Elle joue très bas, ce n’est pas facile. Je devais aussi essayer de lire les services de la gauchère, ce qui est un peu un avan­tage pour elle. Dans le deuxième set, elle a eu plus de liberté pour frapper, pour prendre un peu plus de risques. Je n’ai pas été disci­plinée et je me suis un peu préci­pitée. Je me sens fati­guée depuis Indian Wells. J’ai essayé d’aller jusqu’au bout, de donner tout ce que j’avais. Peut‐être que si le premier set avait été dans mon sens, cela aurait été diffé­rent, mais physi­que­ment je suis un peu fati­guée. Je pense que c’est pour cela que je manque de disci­pline dans les moments impor­tants. J’ai aussi pris des déci­sions stupides sur le terrain. Petra a très bien joué. »