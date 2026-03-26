Ceux qui ont suivi l’affaire Rybakina quand son coach, Stefano Vukov, soupçonné de brutalité envers sa joueuse, a été viré puis réintégré du circuit WTA, ne doivent pas être surpris par ce qu’ils ont entendu sur le court lors de la demi‐finale entre la joueuse kazakhe et Jessica Pegula en quarts de finale du WTA 1000 de Miami.
🇰🇿« Tu vois, ça ne marche pas, de quoi parles‐tu ?— TennisTemple (@tennistemple) March 25, 2026
Rybakina à Vukov
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En effet, Elina s’est permis de recadrer de façon très claire et énergique son mentor en lui expliquant que ses conseils étaient inefficaces et inutiles.
La personne la plus « triste » doit être Lindsay Davenport, car elle avait clairement accusé Vukov de maltraitance, or, il semble bien que c’est Elina qui tient la barre…
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 09:50