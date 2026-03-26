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Rybakina recadre sèche­ment son coach en plein match : « Tu vois, ça ne marche pas, de quoi parles‐tu ? »

Par
Jean Muller
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Ceux qui ont suivi l’af­faire Rybakina quand son coach, Stefano Vukov, soup­çonné de bruta­lité envers sa joueuse, a été viré puis réin­tégré du circuit WTA, ne doivent pas être surpris par ce qu’ils ont entendu sur le court lors de la demi‐finale entre la joueuse kazakhe et Jessica Pegula en quarts de finale du WTA 1000 de Miami. 

En effet, Elina s’est permis de reca­drer de façon très claire et éner­gique son mentor en lui expli­quant que ses conseils étaient inef­fi­caces et inutiles.

La personne la plus « triste » doit être Lindsay Davenport, car elle avait clai­re­ment accusé Vukov de maltrai­tance, or, il semble bien que c’est Elina qui tient la barre…

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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