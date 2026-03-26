Ceux qui ont suivi l’af­faire Rybakina quand son coach, Stefano Vukov, soup­çonné de bruta­lité envers sa joueuse, a été viré puis réin­tégré du circuit WTA, ne doivent pas être surpris par ce qu’ils ont entendu sur le court lors de la demi‐finale entre la joueuse kazakhe et Jessica Pegula en quarts de finale du WTA 1000 de Miami.

🇰🇿« Tu vois, ça ne marche pas, de quoi parles‐tu ?



Rybakina à Vukov

pic.twitter.com/URlrs56qVP — TennisTemple (@tennistemple) March 25, 2026

En effet, Elina s’est permis de reca­drer de façon très claire et éner­gique son mentor en lui expli­quant que ses conseils étaient inef­fi­caces et inutiles.

La personne la plus « triste » doit être Lindsay Davenport, car elle avait clai­re­ment accusé Vukov de maltrai­tance, or, il semble bien que c’est Elina qui tient la barre…