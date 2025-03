Les réac­tions d’après‐match d’Aryna Sabalenka sur le court sont toujours diver­tis­santes. La preuve encore après la victoire de la numéro 1 mondiale contre Viktoriya Tomova au deuxième tour du WTA 1000 de Miami (6−3, 6–0).

Sabalenka : « Merci à tous d’être venus. Honnêtement, je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il y ait autant de spec­ta­teurs. Je suis vrai­ment désolée pour ceux qui étaient assis au soleil. »

Intervieweur : « La dernière fois que vous avez joué contre Viktoriya, c’était il y a presque 10 ans… (en juillet 2016, ndlr) Vous y croyez ? »

Sabalenka : « Oh mon Dieu… vous n’ar­rêtez pas de me rappeler à quel point je suis vieille. »

