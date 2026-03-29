En venant à bout de Coco Gauff en finale du WTA 1000 de Miami (6−2, 4–6, 6–3), Aryna Sabalenka est devenue la cinquième joueuse de l’his­toire à réaliser « Sunshine Double », qui consister à remporter consé­cu­ti­ve­ment les tour­nois d’Indian Wells et de Miami.

Lors de son discours après sa victoire, la numéro 1 mondiale a exprimé sa joie, rendu hommage à son adver­saire et en a égale­ment profité pour régler ses comptes avec une spec­ta­trice, à qui elle a tout de même présenté ses excuses.

Alors qu’elle servait à 3–2, 15–0 en sa faveur dans le troi­sième set, une fan avait crié « out ! » en plein échange. Si elle avait gagné le point, Sabalenka avait répliqué par une insulte, ce qui lui avait valu un aver­tis­se­ment pour propos injurieux.

« Je ne sais pas où est cette dame qui a crié ‘out’ pendant le point. Je ne devrais pas être aussi impolie, mais fran­che­ment, on ne fait pas ça, vous comprenez ? Alors admet­tons que nous avions toutes les deux tort, je suis vrai­ment désolée », a glissé la Biélorusse avec un sourire lors de la céré­monie de remise des prix.

Aryna Sabalenka after beating Coco Gauff in the Miami final :



“I don’t know where you are, that lady that hoped for the ‘out.’ I shouldn’t have been that rude. But come on, you cannot do that. Let’s agree that we both were wrong. Sorry” 😭😭😭😭



“I wanna say thank you to my… pic.twitter.com/ijd0rPiBmT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2026

Il ne faut surtout pas contra­rier Aryna Sabalenka en match !