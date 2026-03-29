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Sabalenka à une spec­ta­trice après sa victoire contre Gauff : « Je ne devrais pas être aussi impolie, mais fran­che­ment, vous n’aviez pas à faire ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 19�12025

En venant à bout de Coco Gauff en finale du WTA 1000 de Miami (6−2, 4–6, 6–3), Aryna Sabalenka est devenue la cinquième joueuse de l’his­toire à réaliser « Sunshine Double », qui consister à remporter consé­cu­ti­ve­ment les tour­nois d’Indian Wells et de Miami. 

Lors de son discours après sa victoire, la numéro 1 mondiale a exprimé sa joie, rendu hommage à son adver­saire et en a égale­ment profité pour régler ses comptes avec une spec­ta­trice, à qui elle a tout de même présenté ses excuses. 

Alors qu’elle servait à 3–2, 15–0 en sa faveur dans le troi­sième set, une fan avait crié « out ! » en plein échange. Si elle avait gagné le point, Sabalenka avait répliqué par une insulte, ce qui lui avait valu un aver­tis­se­ment pour propos injurieux.

« Je ne sais pas où est cette dame qui a crié ‘out’ pendant le point. Je ne devrais pas être aussi impolie, mais fran­che­ment, on ne fait pas ça, vous comprenez ? Alors admet­tons que nous avions toutes les deux tort, je suis vrai­ment désolée », a glissé la Biélorusse avec un sourire lors de la céré­monie de remise des prix. 

Il ne faut surtout pas contra­rier Aryna Sabalenka en match !

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 08:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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