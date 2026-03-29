En venant à bout de Coco Gauff en finale du WTA 1000 de Miami (6−2, 4–6, 6–3), Aryna Sabalenka est devenue la cinquième joueuse de l’histoire à réaliser « Sunshine Double », qui consister à remporter consécutivement les tournois d’Indian Wells et de Miami.
Lors de son discours après sa victoire, la numéro 1 mondiale a exprimé sa joie, rendu hommage à son adversaire et en a également profité pour régler ses comptes avec une spectatrice, à qui elle a tout de même présenté ses excuses.
Alors qu’elle servait à 3–2, 15–0 en sa faveur dans le troisième set, une fan avait crié « out ! » en plein échange. Si elle avait gagné le point, Sabalenka avait répliqué par une insulte, ce qui lui avait valu un avertissement pour propos injurieux.
« Je ne sais pas où est cette dame qui a crié ‘out’ pendant le point. Je ne devrais pas être aussi impolie, mais franchement, on ne fait pas ça, vous comprenez ? Alors admettons que nous avions toutes les deux tort, je suis vraiment désolée », a glissé la Biélorusse avec un sourire lors de la cérémonie de remise des prix.
Aryna Sabalenka after beating Coco Gauff in the Miami final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2026
“I don’t know where you are, that lady that hoped for the ‘out.’ I shouldn’t have been that rude. But come on, you cannot do that. Let’s agree that we both were wrong. Sorry” 😭😭😭😭
“I wanna say thank you to my… pic.twitter.com/ijd0rPiBmT
Il ne faut surtout pas contrarier Aryna Sabalenka en match !
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 08:14