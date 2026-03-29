Cinquième joueuse à réaliser le « Sunshine Double » (doublé Indian Wells‐Miami), grâce à sa victoire contre Cori Gauff en finale du WTA 1000 flori­dien (6−2, 4–6, 6–3), Aryna Sabalenka est restée humble en confé­rence de presse après son sacre.

« Je déteste perdre. Je déteste cette sensa­tion après une défaite. Je ne peux pas dormir, je rêve de tennis, je m’en veux pour les erreurs qui ont pu me coûter le match. Juste à cause de ça, quand j’entre sur le court, je fais tout ce qui est possible pour gagner. La moti­va­tion ? Je suis encore loin des légendes. Donc ma moti­va­tion, c’est d’aller aussi loin que possible dans ce sport, d’ins­pirer la prochaine géné­ra­tion, d’être un bon exemple, de montrer un équi­libre entre la vie sur et en dehors du court », a déclaré la numéro 1 mondiale dans des propos relayés par L’Equipe.

Quadruple lauréate en Grand Chelem, la Biélorusse comp­ta­bi­lise 24 titres en carrière à 27 ans.