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Sabalenka, après avoir réalisé le Sunshine Double : « Je suis encore loin des légendes donc ma moti­va­tion, c’est d’aller aussi loin que possible dans ce sport »

Par
Baptiste Mulatier
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Cinquième joueuse à réaliser le « Sunshine Double » (doublé Indian Wells‐Miami), grâce à sa victoire contre Cori Gauff en finale du WTA 1000 flori­dien (6−2, 4–6, 6–3), Aryna Sabalenka est restée humble en confé­rence de presse après son sacre. 

« Je déteste perdre. Je déteste cette sensa­tion après une défaite. Je ne peux pas dormir, je rêve de tennis, je m’en veux pour les erreurs qui ont pu me coûter le match. Juste à cause de ça, quand j’entre sur le court, je fais tout ce qui est possible pour gagner. La moti­va­tion ? Je suis encore loin des légendes. Donc ma moti­va­tion, c’est d’aller aussi loin que possible dans ce sport, d’ins­pirer la prochaine géné­ra­tion, d’être un bon exemple, de montrer un équi­libre entre la vie sur et en dehors du court », a déclaré la numéro 1 mondiale dans des propos relayés par L’Equipe.

Quadruple lauréate en Grand Chelem, la Biélorusse comp­ta­bi­lise 24 titres en carrière à 27 ans. 

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 12:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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