Cinquième joueuse à réaliser le « Sunshine Double » (doublé Indian Wells‐Miami), grâce à sa victoire contre Cori Gauff en finale du WTA 1000 floridien (6−2, 4–6, 6–3), Aryna Sabalenka est restée humble en conférence de presse après son sacre.
« Je déteste perdre. Je déteste cette sensation après une défaite. Je ne peux pas dormir, je rêve de tennis, je m’en veux pour les erreurs qui ont pu me coûter le match. Juste à cause de ça, quand j’entre sur le court, je fais tout ce qui est possible pour gagner. La motivation ? Je suis encore loin des légendes. Donc ma motivation, c’est d’aller aussi loin que possible dans ce sport, d’inspirer la prochaine génération, d’être un bon exemple, de montrer un équilibre entre la vie sur et en dehors du court », a déclaré la numéro 1 mondiale dans des propos relayés par L’Equipe.
Quadruple lauréate en Grand Chelem, la Biélorusse comptabilise 24 titres en carrière à 27 ans.
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 12:56