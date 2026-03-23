Finaliste l’an dernier à Indian Wells et titrée à Miami, Aryna Sabalenka veut faire mieux cette année en réussissant le « Sunshine Double ».
Titrée à Indian Wells et qualifiée pour les huitièmes de finale à Indian Wells, où elle va retrouver la Chinoise Qinwen Zheng (26e), la numéro 1 mondiale n’a pas caché son ambition.
« C’est l’objectif, mais nous savons à quel point il est difficile de remporter les deux tournois consécutivement, surtout maintenant que nous sommes dans cette période de transition entre Indian Wells et Miami ; avec la météo, c’est difficile au début. J’accumule beaucoup de minutes sur le court ces dernières semaines, donc je suis contente de voir que chaque jour, je joue un peu mieux que la veille, je sens mon tennis sur le court et chaque jour, je remarque que mon niveau augmente. »
Publié le lundi 23 mars 2026 à 14:57