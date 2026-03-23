Finaliste l’an dernier à Indian Wells et titrée à Miami, Aryna Sabalenka veut faire mieux cette année en réus­sis­sant le « Sunshine Double ».

Titrée à Indian Wells et quali­fiée pour les huitièmes de finale à Indian Wells, où elle va retrouver la Chinoise Qinwen Zheng (26e), la numéro 1 mondiale n’a pas caché son ambition.

« C’est l’objectif, mais nous savons à quel point il est diffi­cile de remporter les deux tour­nois consé­cu­ti­ve­ment, surtout main­te­nant que nous sommes dans cette période de tran­si­tion entre Indian Wells et Miami ; avec la météo, c’est diffi­cile au début. J’accumule beau­coup de minutes sur le court ces dernières semaines, donc je suis contente de voir que chaque jour, je joue un peu mieux que la veille, je sens mon tennis sur le court et chaque jour, je remarque que mon niveau augmente. »