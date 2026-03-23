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Sabalenka assume : « C’est mon objectif »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 16�12025

Finaliste l’an dernier à Indian Wells et titrée à Miami, Aryna Sabalenka veut faire mieux cette année en réus­sis­sant le « Sunshine Double ». 

Titrée à Indian Wells et quali­fiée pour les huitièmes de finale à Indian Wells, où elle va retrouver la Chinoise Qinwen Zheng (26e), la numéro 1 mondiale n’a pas caché son ambition. 

« C’est l’objectif, mais nous savons à quel point il est diffi­cile de remporter les deux tour­nois consé­cu­ti­ve­ment, surtout main­te­nant que nous sommes dans cette période de tran­si­tion entre Indian Wells et Miami ; avec la météo, c’est diffi­cile au début. J’accumule beau­coup de minutes sur le court ces dernières semaines, donc je suis contente de voir que chaque jour, je joue un peu mieux que la veille, je sens mon tennis sur le court et chaque jour, je remarque que mon niveau augmente. »

Publié le lundi 23 mars 2026 à 14:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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