Après Steffi Graf (1994 et 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) et Iga Swiatek (2022), Aryna Sabalenka va‐t‐elle devenir la cinquième joueuse à réaliser le Sunshine Double, qui consiste à remporter consé­cu­ti­ve­ment les tour­nois d’Indian Wells et Miami ?

Pour y parvenir, la numéro 1 mondiale devra venir à bout de Coco Gauff, qui l’a battue six fois en douze confron­ta­tions : un bilan, pour le moment, parfai­te­ment à l’équilibre.

« J’essaie d’y aller étape par étape. Chaque adver­saire a été vrai­ment compli­quée et diffi­cile pour moi. Donc je me concentre sur chaque étape, une à la fois, et je pense que c’est pour ça que je ne ressens pas de pres­sion supplé­men­taire, contrai­re­ment à l’année dernière. J’essaie simple­ment de faire de mon mieux pour rester concen­trée sur les bonnes choses », a déclaré Sabalenka dans des propos relayés par L’Equipe.

Ce moment d’his­toire aura lieu ce samedi à 20h, heure française.