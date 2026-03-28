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Sabalenka, avant de jouer pour l’Histoire contre Gauff : « Je pense que c’est pour ça que je ne ressens pas de pres­sion supplémentaire »

Par
Baptiste Mulatier
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Miami 2026 - USA - 21/03/2026

Après Steffi Graf (1994 et 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) et Iga Swiatek (2022), Aryna Sabalenka va‐t‐elle devenir la cinquième joueuse à réaliser le Sunshine Double, qui consiste à remporter consé­cu­ti­ve­ment les tour­nois d’Indian Wells et Miami ? 

Pour y parvenir, la numéro 1 mondiale devra venir à bout de Coco Gauff, qui l’a battue six fois en douze confron­ta­tions : un bilan, pour le moment, parfai­te­ment à l’équilibre. 

« J’essaie d’y aller étape par étape. Chaque adver­saire a été vrai­ment compli­quée et diffi­cile pour moi. Donc je me concentre sur chaque étape, une à la fois, et je pense que c’est pour ça que je ne ressens pas de pres­sion supplé­men­taire, contrai­re­ment à l’année dernière. J’essaie simple­ment de faire de mon mieux pour rester concen­trée sur les bonnes choses », a déclaré Sabalenka dans des propos relayés par L’Equipe.

Ce moment d’his­toire aura lieu ce samedi à 20h, heure française. 

Publié le samedi 28 mars 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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