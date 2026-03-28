Après Steffi Graf (1994 et 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) et Iga Swiatek (2022), Aryna Sabalenka va‐t‐elle devenir la cinquième joueuse à réaliser le Sunshine Double, qui consiste à remporter consécutivement les tournois d’Indian Wells et Miami ?
Pour y parvenir, la numéro 1 mondiale devra venir à bout de Coco Gauff, qui l’a battue six fois en douze confrontations : un bilan, pour le moment, parfaitement à l’équilibre.
« J’essaie d’y aller étape par étape. Chaque adversaire a été vraiment compliquée et difficile pour moi. Donc je me concentre sur chaque étape, une à la fois, et je pense que c’est pour ça que je ne ressens pas de pression supplémentaire, contrairement à l’année dernière. J’essaie simplement de faire de mon mieux pour rester concentrée sur les bonnes choses », a déclaré Sabalenka dans des propos relayés par L’Equipe.
Ce moment d’histoire aura lieu ce samedi à 20h, heure française.
Publié le samedi 28 mars 2026 à 13:58