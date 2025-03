Impressionnante depuis ses débuts sur le WTA 1000 de Miami où elle n’a toujours pas perdu un seul set, Aryna Sabalenka va retrouver Jessica Pegula en finale ce dimanche.

Largement devant au niveau des confron­ta­tions face à l’Américaine (6−2), la numéro 1 mondiale était un peu mal à l’aise en confé­rence de presse lors­qu’on lui a demandé de dési­gner le secteur dans lequel elle se sentait plus forte que son adversaire.

« Je ne sais pas. Je ne veux pas parler de ce que je fais mieux qu’elle, mais je pense que peut‐être… je ne sais pas. C’est une grande joueuse. Si nous pensons au service ou aux coups de fond de court ou même à la volées, tout le monde peut jouer de bons coups. Je pense que c’est plus la partie mentale du jeu. Peut‐être que menta­le­ment, dans certains moments je suis un peu plus forte qu’elle. Mais aussi, vous savez, on ne peut pas dire que je suis plus forte qu’elle c’est tout. Il faut faire preuve d’une grande force mentale à chaque fois. »