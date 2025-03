En confé­rence de presse après sa victoire contre Jasmine Paolini (6−2, 6–2), qui l’en­voie en finale du WTA 1000 de Miami pour la première fois, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a raconté ses soirées.

« Je vais géné­ra­le­ment dîner, mais à part cela, c’est toujours le tennis sur ma télé­vi­sion, en fait (sourire). Je ne sais pas pour­quoi. J’aime regarder le tennis ces derniers temps. C’est fou. Je vieillis. (Rires.) Je m’in­té­resse à l’as­pect mental. Je pense que quand j’étais jeune, je n’ai jamais vrai­ment regardé le tennis. Vous voyez, peut‐être que si j’avais été un peu plus intel­li­gente quand j’étais plus jeune, je serais devenue une meilleure joueuse plus tôt. Mais c’est comme ça, alors… J’ai encore du temps devant moi (sourire). »