Exceptionnelle, Aryna Sabalenka.

En venant à bout de Coco Gauff en finale du WTA 1000 de Miami (6−2, 4–6, 6–3), la numéro 1 mondiale conserve son titre en Floride et réalise pour la première fois de sa carrière le « Sunshine Double », qui consister à remporter consé­cu­ti­ve­ment les tour­nois d’Indian Wells et de Miami.

Un exploit que quatre joueuses seule­ment avaient accompli avant elle : Steffi Graff (à deux reprises en 1994 et 1996), Kim Clijsters (2005), sa compa­triote Victoria Azarenka (2016), Iga Swiatek (2022).

📊 Déjà titrée à Indian Wells, Aryna Sabalenka 🇧🇾 est la 5e joueuse à réaliser le Sunshine Double :

🇩🇪 Steffi Graf : 1994 & 1996

🇧🇪 Kim Clijsters : 2005

🇧🇾 Victoria Azarenka : 2016

🇵🇱 Iga Swiatek : 2022

🇧🇾 Aryna Sabalenka : 2026 🆕



📸 Reuters pic.twitter.com/IpnrwqxBXt — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 28, 2026

La patronne du circuit, tout simplement.