Exceptionnelle, Aryna Sabalenka.
En venant à bout de Coco Gauff en finale du WTA 1000 de Miami (6−2, 4–6, 6–3), la numéro 1 mondiale conserve son titre en Floride et réalise pour la première fois de sa carrière le « Sunshine Double », qui consister à remporter consécutivement les tournois d’Indian Wells et de Miami.
Un exploit que quatre joueuses seulement avaient accompli avant elle : Steffi Graff (à deux reprises en 1994 et 1996), Kim Clijsters (2005), sa compatriote Victoria Azarenka (2016), Iga Swiatek (2022).
📊 Déjà titrée à Indian Wells, Aryna Sabalenka 🇧🇾 est la 5e joueuse à réaliser le Sunshine Double :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 28, 2026
🇩🇪 Steffi Graf : 1994 & 1996
🇧🇪 Kim Clijsters : 2005
🇧🇾 Victoria Azarenka : 2016
🇵🇱 Iga Swiatek : 2022
🇧🇾 Aryna Sabalenka : 2026 🆕
📸 Reuters pic.twitter.com/IpnrwqxBXt
La patronne du circuit, tout simplement.
Publié le samedi 28 mars 2026 à 22:43