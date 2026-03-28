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Sabalenka encore un peu plus dans l’Histoire du tennis !

Par
Baptiste Mulatier
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Exceptionnelle, Aryna Sabalenka. 

En venant à bout de Coco Gauff en finale du WTA 1000 de Miami (6−2, 4–6, 6–3), la numéro 1 mondiale conserve son titre en Floride et réalise pour la première fois de sa carrière le « Sunshine Double », qui consister à remporter consé­cu­ti­ve­ment les tour­nois d’Indian Wells et de Miami. 

Un exploit que quatre joueuses seule­ment avaient accompli avant elle : Steffi Graff (à deux reprises en 1994 et 1996), Kim Clijsters (2005), sa compa­triote Victoria Azarenka (2016), Iga Swiatek (2022).

La patronne du circuit, tout simplement.

Publié le samedi 28 mars 2026 à 22:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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