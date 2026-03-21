Initialement programmé sur le « Stadium Court » (court central), le deuxième tour à Miami entre Aryna Sabalenka et Ann Li (39e mondiale) a fina­le­ment été déplacé, à cause de la pluie et du retard pris par l’or­ga­ni­sa­tion, sur le court « Butch Buchholz » (troi­sième court du complexe).

En confé­rence de presse après sa victoire (7−6, 6–4), la numéro 1 mondiale a fait passer un message assez clair à la direc­tion du tournoi.

« J’ai été vrai­ment choquée qu’ils envi­sagent même d’annuler mon match. Quel est le problème si Carlos Alcaraz et Joao Fonseca commencent un peu plus tard ? La veille, la session nocturne a commencé à 21 h, je ne voyais donc pas pour­quoi cela ne pour­rait pas se repro­duire. J’ai été vrai­ment surprise que l’annulation de mon match soit même envi­sagée. J’ai décidé de jouer aujourd’hui (vendredi) car si je gagnais, j’avais un jour de repos. Cela me laisse le temps de me préparer, de récu­pérer et de recharger mes batte­ries. Mais oui, j’ai été fran­che­ment choquée par toute cette situa­tion. Je suis tout de même contente qu’on m’ait proposé des options pour que je puisse choisir ce qui me conve­nait le mieux. C’était délicat car Alcaraz jouait aussi. Ce que j’ai le plus aimé, c’est que ça a été une surprise pour le public. Les personnes avec des billets pour ce court ne s’at­ten­daient pas à me voir, ce qui a créé une atmo­sphère vrai­ment spéciale. »