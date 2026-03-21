Initialement programmé sur le « Stadium Court » (court central), le deuxième tour à Miami entre Aryna Sabalenka et Ann Li (39e mondiale) a finalement été déplacé, à cause de la pluie et du retard pris par l’organisation, sur le court « Butch Buchholz » (troisième court du complexe).
En conférence de presse après sa victoire (7−6, 6–4), la numéro 1 mondiale a fait passer un message assez clair à la direction du tournoi.
« J’ai été vraiment choquée qu’ils envisagent même d’annuler mon match. Quel est le problème si Carlos Alcaraz et Joao Fonseca commencent un peu plus tard ? La veille, la session nocturne a commencé à 21 h, je ne voyais donc pas pourquoi cela ne pourrait pas se reproduire. J’ai été vraiment surprise que l’annulation de mon match soit même envisagée. J’ai décidé de jouer aujourd’hui (vendredi) car si je gagnais, j’avais un jour de repos. Cela me laisse le temps de me préparer, de récupérer et de recharger mes batteries. Mais oui, j’ai été franchement choquée par toute cette situation. Je suis tout de même contente qu’on m’ait proposé des options pour que je puisse choisir ce qui me convenait le mieux. C’était délicat car Alcaraz jouait aussi. Ce que j’ai le plus aimé, c’est que ça a été une surprise pour le public. Les personnes avec des billets pour ce court ne s’attendaient pas à me voir, ce qui a créé une atmosphère vraiment spéciale. »
Publié le samedi 21 mars 2026 à 14:25