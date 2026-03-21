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Sabalenka : « J’ai été vrai­ment choquée qu’ils envi­sagent d’an­nuler mon match »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 19�12025

Initialement programmé sur le « Stadium Court » (court central), le deuxième tour à Miami entre Aryna Sabalenka et Ann Li (39e mondiale) a fina­le­ment été déplacé, à cause de la pluie et du retard pris par l’or­ga­ni­sa­tion, sur le court « Butch Buchholz » (troi­sième court du complexe). 

En confé­rence de presse après sa victoire (7−6, 6–4), la numéro 1 mondiale a fait passer un message assez clair à la direc­tion du tournoi. 

« J’ai été vrai­ment choquée qu’ils envi­sagent même d’annuler mon match. Quel est le problème si Carlos Alcaraz et Joao Fonseca commencent un peu plus tard ? La veille, la session nocturne a commencé à 21 h, je ne voyais donc pas pour­quoi cela ne pour­rait pas se repro­duire. J’ai été vrai­ment surprise que l’annulation de mon match soit même envi­sagée. J’ai décidé de jouer aujourd’hui (vendredi) car si je gagnais, j’avais un jour de repos. Cela me laisse le temps de me préparer, de récu­pérer et de recharger mes batte­ries. Mais oui, j’ai été fran­che­ment choquée par toute cette situa­tion. Je suis tout de même contente qu’on m’ait proposé des options pour que je puisse choisir ce qui me conve­nait le mieux. C’était délicat car Alcaraz jouait aussi. Ce que j’ai le plus aimé, c’est que ça a été une surprise pour le public. Les personnes avec des billets pour ce court ne s’at­ten­daient pas à me voir, ce qui a créé une atmo­sphère vrai­ment spéciale. »

Publié le samedi 21 mars 2026 à 14:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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