Si elle a déjà gagné 23 titres en carrière, Aryna Sabalenka a aussi perdu 20 finales. En Grand Chelem, elle a glané 4 trophées pour autant de finales perdues.
En conférence de presse après sa victoire contre Qinwen Zheng (6−3, 6–4) en huitièmes de finale du WTA 1000 de Miami, la numéro 1 mondiale est revenue sur un souvenir encore douloureux : sa défaite contre Elena Rybakina à l’Open d’Australie, le 31 janvier dernier (6−4, 4–6, 6–4).
« Je pense que toutes les finales difficiles que j’ai perdues me poussent à aller de l’avant. Je ne veux pas que cela se reproduise. Cet Open d’Australie était en quelque sorte la ligne d’arrivée. J’avais l’impression de jouer un très bon tennis. Je menais 3–0 dans le troisième set et j’avais le sentiment que la partie était entre mes mains. J’avais la sentiment qu’à ce moment‐là du match, Elena ne se sentait pas très en confiance, et j’ai eu l’impression de lui avoir pratiquement offert cette finale. Elle s’est alors reprise et s’est dit qu’elle était toujours dans le match. Ça a été très douloureux pour moi. Mais dès que j’ai quitté l’Open d’Australie, j’ai en quelque sorte oublié ça. Nous avons simplement discuté avec mon équipe et apporté quelques changements mentaux à notre approche de la finale. Nous avons modifié certains aspects de notre préparation. C’est toujours un travail en cours, on ne perd jamais vraiment, on apprend et on essaie simplement de faire mieux la prochaine fois. Toutes ces finales perdues sont toutes extrêmement douloureuses ! Mais je dirais que cette année a été plus douloureuse que l’année dernière, car l’année dernière, Madison m’a tout simplement dominée. Cette année, je pense que je me suis juste mise des bâtons dans les roues. »
Publié le mardi 24 mars 2026 à 10:57