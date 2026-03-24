Si elle a déjà gagné 23 titres en carrière, Aryna Sabalenka a aussi perdu 20 finales. En Grand Chelem, elle a glané 4 trophées pour autant de finales perdues.

En confé­rence de presse après sa victoire contre Qinwen Zheng (6−3, 6–4) en huitièmes de finale du WTA 1000 de Miami, la numéro 1 mondiale est revenue sur un souvenir encore doulou­reux : sa défaite contre Elena Rybakina à l’Open d’Australie, le 31 janvier dernier (6−4, 4–6, 6–4).

« Je pense que toutes les finales diffi­ciles que j’ai perdues me poussent à aller de l’avant. Je ne veux pas que cela se repro­duise. Cet Open d’Australie était en quelque sorte la ligne d’ar­rivée. J’avais l’im­pres­sion de jouer un très bon tennis. Je menais 3–0 dans le troi­sième set et j’avais le senti­ment que la partie était entre mes mains. J’avais la senti­ment qu’à ce moment‐là du match, Elena ne se sentait pas très en confiance, et j’ai eu l’impression de lui avoir prati­que­ment offert cette finale. Elle s’est alors reprise et s’est dit qu’elle était toujours dans le match. Ça a été très doulou­reux pour moi. Mais dès que j’ai quitté l’Open d’Australie, j’ai en quelque sorte oublié ça. Nous avons simple­ment discuté avec mon équipe et apporté quelques chan­ge­ments mentaux à notre approche de la finale. Nous avons modifié certains aspects de notre prépa­ra­tion. C’est toujours un travail en cours, on ne perd jamais vrai­ment, on apprend et on essaie simple­ment de faire mieux la prochaine fois. Toutes ces finales perdues sont toutes extrê­me­ment doulou­reuses ! Mais je dirais que cette année a été plus doulou­reuse que l’année dernière, car l’année dernière, Madison m’a tout simple­ment dominée. Cette année, je pense que je me suis juste mise des bâtons dans les roues. »