Un mois après Emma Raducanu à Dubaï, c’est cette fois au tour de la 2e joueuse mondiale, Iga Swiatek, de voir sa sécu­rité renforcée sur le WTA 1000 de Miami à cause d’un harceleur.

En effet, comme relaté par nos confrères du Parisien, un homme habi­tant dans la région aurait inter­pellé et perturbé la joueuse polo­naise lors d’une séance d’en­traî­ne­ment il y a quelques jours. « Iga, appelle ta mère. Quand vas‐tu te récon­ci­lier avec ta mère ? », aurait notam­ment lancé l’homme en ques­tion qui se qualifie lui‐même de « plus grand troll et plus grand détrac­teur » de Swiatek sous le pseu­do­nyme « DzonnyBravo » sur Twitter.

L’organisation du tournoi flori­dien a en tout cas pris cet inci­dent très au sérieux puis­qu’elle a décidé d’as­si­gner une protec­tion rappro­chée à la lauréate de l’édi­tion 2022.