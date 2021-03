Pour l’ins­tant le tournoi féminin avait été plus épargné que les messieurs mais avec le forfait ce dimanche de Serena Williams la donne change : « Je suis déçue de me retirer de l’Open de Miami en raison d’une récente chirurgie buccale. Miami est un tournoi spécial pour moi car c’est chez moi. Je suis triste de ne pas pouvoir voir les fans incroyables cette année, mais j’ai hâte de revenir bientôt » a déclaré la joueuse améri­caine. C’est dommage car on aurait aimé voir Serena sur le ciment de la Floride. Est‐ce qu’on va la revoir avant Roland‐Garros ? C’est une bonne question.