En confé­rence de presse de presse après sa défaite contre Alexandra Eala (140e joueuse mondiale) en quarts de finale du WTA 1000 de Miami (6−2, 7–5), Iga Swiatek a analysé le jeu de la jeune philip­pine de 19 ans, membre de la Rafa Nadal Academy.

« Elle a été très agres­sive et elle est restée concen­trée. Et, je ne sais pas, certains de ses coups sont sortis de nulle part. Mais malgré tout, je peux voir clai­re­ment qu’elle a l’in­ten­tion d’aller de l’avant et de pousser. Cela a donc fonc­tionné pour elle aujourd’hui, c’est certain. »