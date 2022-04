Samedi en finale à Miami, Iga Swiatek n’a fait qu’une bouchée de Naomi Osaka pour signer un incroyable triplé : Doha – Indian Wells – Miami. Elle vient d’en­chaîner 17 victoires d’af­filée et reste même sur 20 sets remportés consé­cu­ti­ve­ment. En confé­rence de presse, la nouvelle numéro une mondiale a expliqué comment elle vivait cette période parti­cu­liè­re­ment faste.

« C’est amusant. Je suis très satis­faite et épanouie. Très fière de moi‐même. J’ai l’impression que je dois fêter ça parce que je ne sais pas combien de temps je vais tenir cette série. C’est assez étrange parce que je me suis habitué à perdre. J’ai accepté que dans le tennis, j’al­lais perdre plus de tour­nois que j’al­lais en gagner, donc c’est assez bizarre », a reconnu la Polonaise qui a remporté le 6e titre de sa carrière à 20 ans.