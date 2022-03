Longest streak in WTA (2010–2022)



S.Williams – 34 matches (2013)

Azarenka – 26 matches (2012)

Osaka – 23 matches (2021)

Halep – 17 matches (2020)

Andreescu – 17 matches (2019)

Mladenovic – 15 matches (2017)

Swiatek – 15 matches (ongoing)



These are GOAT🙏🏻