Iga Swiatek est une joueuse épatante.

Déjà lauréate d’un titre du Grand Chelem et future numéro une mondiale après la retraite anti­cipée d’Ashleigh Barty, le Polonaise, qui en est à 15 victoires d’af­filée, est en plus une perfec­tion­niste qui ne laisse rien au hasard. Même lors­qu’elle triomphe.

« J’ai beau­coup appris de chaque tournoi que j’ai gagné, il y a toujours eu beau­coup de travail derrière, je dirais même que j’ai plus travaillé après avoir gagné des tour­nois par rapport à d’autres où j’ai perdu, même si nous savons tous que la chose normale dans le tennis est de perdre chaque semaine, je suis habi­tuée à cela. Je me sens prête à gérer cela, nous sommes encore au début de la saison, nous verrons ce qui se passe vers la fin quand nous serons tous fati­guées, alors la gestion sera plus compli­quée. Cette année, par exemple, je ne vais pas jouer en double, ce qui me permettra d’avoir plus de jours de repos. », a déclaré celle qui affron­tera Petra Kvitova en quarts de finale du WTA 1000 de Miami dans la nuit de mercredi à jeudi.