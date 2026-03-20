Battue pour la première fois au premier tour d’un tournoi du circuit, Iga n’est pas dans une très belle période puisque cette aven­ture ne lui était pas arrivée depuis 73 entrées en lice, sur le circuit, ce qui était colossal.

En ce moment, il est évident que la Polonaise se cherche et ne se trouve pas vrai­ment. A l’issue de cette défaite, elle a comme d’ha­bi­tude fait le job mais cela n’est pas forcé­ment rassurant.

« C’est le pire cauchemar qu’un joueur de tennis de haut niveau puisse avoir. Perdre autant son niveau au cours des matches, c’est inquié­tant. Je dois trouver une solu­tion. Je ne me suis pas sentie comme ça depuis proba­ble­ment plus de 5 ans. Perdre autant de niveau dans les matchs. Je vais juste devoir essayer de retrouver ma confiance »

Le seul point positif, c’est qu’Iga va avoir du temps pour préparer la saison sur terre battue qui va arriver assez vite. Une surface où elle a toujours eu des résul­tats remarquables.