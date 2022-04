Quelle magni­fique manière de s’ins­taller sur le trône pour Iga Swiatek, qui prendra lundi la place de la néo‐retraitée, Ashleigh Barty.

Impériale comme toujours en finale, à seule­ment 20 ans, Swiatek s’est débar­rassée de Naomi Osaka en deux sets et 1h20 de jeu : 6–4, 6–0, en 1h20.

Plus solide, plus offen­sive et plus tran­chante, la Polonaise a débordé son adver­saire. Naomi a essayé de ne pas reculer. Elle s’est même installé quelques mètres à l’in­té­rieur du court sur les seconds services de Swiatek. Mais sans réus­site car malgré les 39% de première balle seule­ment de la nouvelle numéro 1 mondiale lors du premier set, Osaka ne s’est procurée aucune balle de break du match !

La deuxième manche a tourné à la démons­tra­tion. Swiatek s’est permise de coller un 6–0 à Osaka. C’est la quatrième fois qu’elle inflige une bulle en finale, en six matchs.

Swiatek remporte avec ce tournoi de Miami le 6e titre de sa carrière. Elle devient la quatrième joueuse à réussir le « Sunshine Double », (enchaî­ne­ment Indian Wells et Miami) et la plus jeune ! Elle signe même un triplé excep­tionnel avec Doha. Elle est aussi la première joueuse à remporter les trois premiers WTA 1000 d’une même saison.

Et bien sûr, la nouvelle reine du tennis féminin reste sur 17 victoires consé­cu­tives, et 20 sets remportés d’af­filée. Série en cours…