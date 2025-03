Alors qu’Alexandra Eala, grande révé­la­tion du tournoi, est actuel­le­ment en train de faire sensa­tion face à Iga Swiatek en quarts de finale du WTA 1000 de Miami (vain­queur 6–2 du premier set), Toni Nadal a été aperçu dans sa box.

Rien de choquant quand on sait que la jeune philip­pine de 19 ans est membre de la Rafa Nadal Academy depuis main­te­nant six ans, même si la présence de Toni en dit long sur son potentiel.

Toni Nadal is in the house watching Iga Swiatek and Alexandra Eala in Miami pic.twitter.com/ocpxQE9ZuT