Totalement inconnue du grand public il y a encore quelques jours, Alexandra Eala a frappé un grand coup sur ce WTA 1000 de Miami où elle a reçu une invi­ta­tion des organisateurs.

Après avoir battu Jelena Ostapenko, Madison Keys, récente lauréate de l’Open d’Australie, et béné­ficié du forfait de Paula Badosa, l’ac­tuelle 140e joueuse mondiale s’est offert ce mercredi le scalp de la numéro 2 mondiale, Iga Swiatek.

Membre de la Rafa Nadal Academy, la joueuse née aux Philippines a même pu compter sur le soutien de Toni Nadal, présent dans sa box face à la Polonaise. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé chez nos confrères de Puntodebreak sur le parcours et le poten­tiel de la gauchère.

« C’est une fille en qui j’ai toujours cru. Pour nous, c’est une réus­site, car c’est celle qui est avec nous depuis le plus long­temps, s’en­traî­nant ici depuis près de six ans. Pendant tout ce temps, il n’y a jamais eu une seule plainte, ni de sa part ni de sa famille. Elle montre tout son poten­tiel. Battre la 5e joueuse mondiale et la 2e mondiale dans le même tournoi n’est pas chose facile. Battre des joueuses de ce niveau signifie que, tant qu’on progresse, on peut faire partie des meilleures du monde. »