🎾 It was a very diffi­cult deci­sion to make but I have no doubts that health is the most impor­tant. ⤵️



🎾 To była naprawdę bardzo trudna decyzja, ale nie mam wątpli­wości, że zdrowie jest abso­lutnie najważ­nie­jsze. ⤵️ pic.twitter.com/HjBqrANmy0