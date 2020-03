Pour son premier match de l’année 2020, Victoria Azarenka (56e) est complètement passée à côté face à Tamara Zidansek (71e). La Biélorusse s’incline sèchement 6-2, 6-2 et n’a plus gagné un match depuis Cincinnati l’été dernier. La Slovène, elle, file au deuxième tour où elle affrontera Anastasia Potapova.

What a rally 🤩@tamara_zidansek defeats Azarenka 6-2, 6-2 and is moving on at @Abierto_GNP ! pic.twitter.com/EdY6XVSTvg

— WTA (@WTA) March 3, 2020