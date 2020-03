Kim Clijsters devra patienter avant d’obtenir une première victoire pour sa troisième carrière. A l’image de son match face à Garbine Muguruza à Dubai, la Belge s’est accrochée face à Johanna Konta (16e) mais elle a fini par céder en deux manches, 6-3, 7-5. Néanmoins, elle n’a pas été en mesure d’inquiéter la Britannique sur son service puisqu’elle n’a pas eu la moindre balle de break. Au deuxième tour, Johanna Konta (qui remporte son premier match de l’année 2020) sera opposée à Tatjana Maria.

First win in 2020 🇬🇧@JohannaKonta defeats Clijsters, 6-3, 7-5 at @Abierto_GNP ! pic.twitter.com/1RJDQHNxV1

— WTA (@WTA) March 4, 2020