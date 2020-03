Après Garbine Muguruza à Dubai, Kim Clijsters a été battue par Johanna Konta à Monterrey (6-3, 7-5) pour son deuxième match de sa troisième carrière. A l’issue de la rencontre, la Belge voulait retenir le positif (propos relayés par le site de la WTA) : « Je sentais que certaines choses allaient mieux et d’autres doivent encore être améliorées. C’est pourquoi c’est bien de jouer des matchs. A Dubai, je n’ai pas bien commencé car j’étais dépassé mais aujourd’hui (lire ce mardi), j’ai mieux commencé et servi qu’à Dubai. Il y a des choses positives et d’autres sur lesquelles je dois progresser. Je vais travailler très dur pour les améliorer. »

L’ancienne numéro 1 mondiale a bien l’intention de continuer sa progression : « J’ai traversé différentes générations de joueuses dans ma carrière. Je suis encore à un stade où je veux me concentrer sur ce que je fais, comment je me sens et étudier mes adversaires. Je dois croire en ce processus et continuer à travailler. J’aimerais faire de grands pas mais je dois me concentrer sur les petits pas et m’améliorer de jour en jour.«