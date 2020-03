Pour son deuxième tournoi, Kim Clijsters affrontera Johanna Konta à Monterrey. Avant de découvrir la Britannique qu’elle ne connaît, la Belge s’est confiée en conférence de presse sur ses attentes : « Je sens que j’ai encore un très bon niveau et que j’ai des choses à offrir. Tout ce dont j’ai besoin c’est de gagner en rythme et je veux jouer le plus de matchs possible. A l’entraînement, ma mobilité est bien meilleure et j’ai une capacité de réaction plus rapide que lors du match face à Garbine (Muguruza, à Dubai pour son grand retour). Ce sera un processus avec des hauts et des bas. J’ai l’avantage d’avoir de l’expérience, d’avoir connu l’échec et cela m’aidera à faire face à tout ce qui arrivera. J’ai toujours beaucoup appris dans les défaites et des moments difficiles. Perdre des matchs ne sera pas une déception, mais cela va me motiver à travailler encore plus.«